Centocelle, su uno scooter rubato ignora l'alt e scappa: nei guai un minorenne

Ha ignorato l'alt dei carabinieri in via dei Faggi ed è scappato, per le vie di Centocelle prima di essere fermato mentre esa a bordo di uno scooter rubato. A finire nei guai, denunciato a piede libero, un 17enne romano, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

È quanto successo nel pomeriggio di sabato, i carabinieri hanno imposto l'alt al giovane. Il 17enne alla vista dei militari ha tentato di eludere gli accertamenti tentando di allontanarsi. Dopo essere stato bloccato, lo scooter è risultato rubato e quindi sequestrato mentre il giovane è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per poi essere riaffidato alla madre.