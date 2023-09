Furto in appartamento a Centocelle, ladro arrestato grazie ai vicini di casa

Sorpreso con lo zaino ancora pieno della refurtiva, gioielli, scarpe e smartphone appena rubati dall'appartamento in cui si era introdotto. A trovare e fermare il ladro i carabinieri del nucleo radiomobile, intervenuti in via Federico Delpino, a Centocelle, su segnalazione di alcuni residenti di un palazzo che avevano notato una porta finestra forzata e hanno chiamato il 112.

Sul posto lunedì pomeriggio sono immediatamente arrivati i militari, che hanno bloccato l’uomo e gli hanno perquisito lo zaino, trovando all'interno merce per un valore totale di circa 6.000 euro.

Per cercare di sfuggire al controllo l'uom ha anche fornito false generalità, ma è stato comunque identificato in un 46enne italiano, senza fissa dimora. I carabinieri hanno riconsegnato la refurtiva al proprietario e hanno trasferito l’arrestato in caserma. Dovrà rispondere dei reati di furto aggravato in abitazione e falsa attestazione sull’identità.