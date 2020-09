Centocelle, dà alle fiamme cassonetti: arrestato piromane

Cassonetti in fiamme nella serata in Piazza Teofrasto, a Centocelle. Arrestato un senza fissa dimora di 37 anni per incendio doloso. L'uomo, fermato dalla Polizia, è stato trovato con diversi accendini in tasca e ha poi ammesso di aver appiccato le fiamme a 5 cassonetti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nessun danno alle auto parcheggiate in zona. sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia del Reparto Volanti.