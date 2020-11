Centocelle, anziano in stato confusionale soccorso in strada: era scomparso da Terracina

Nel pomeriggio di ieri un cittadino, mentre transitava in piazzale delle Gardenie, ha visto un anziano aggirarsi in strada in stato confusionale allertando così le forze dell'ordine.

Gli agenti del commissariato Sant'Ippolito, hanno così fermato l'uomo per risalire alle sue generalità riuscendo a farsi fornire la sue carta di identità ed un appunto con alcuni numeri di telefono.

Successivi accertamenti eseguiti tramite i documenti consentivano di appurare che l'anziano nel corso del pomeriggio del 9 novembre, si era allontanato dalla propria abitazione di Terracina iniziando a vagare per giorni. Sono stati così contattati i figli dell'anziano che si sono recati presso gli Uffici del commissariato Sant'Ippolito per riabbracciare il loro congiunto.