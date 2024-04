Racket delle occupazioni a Donna Olimpia. Blitz dei vigili per censire 287 alloggi

E' partita all'alba del 24 aprile la tanto attesa operazione di censimento degli alloggi di proprietà Ater in via di Donna Olimpia 30, a Monteverde. Oltre 200 agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno bussato alle porte di 287 unità. Il procedimento è ancora in corso.

Censimento case Ater a Donna Olimpia

Il buongiorno di oggi a via di Donna Olimpia 30, Monteverde, lo hanno dato oltre 200 agenti della polizia locale di Roma Capitale. E' in corso, infatti, il primo censimento dei 287 alloggi (su circa 600 unità immobiliari) di proprietà di Ater, l'azienda territoriale di edilizia residenziale pubblica. Un'operazione che era nell'aria: a febbraio, infatti, durante una commissione patrimonio a porte chiuse, si era presa la decisione di affrontare le enormi criticità degli stabili, denunciate più volte dagli abitanti e dal XII municipio.

Il racket delle occupazioni

Tra la fine del 2023 e gli inizi del 2024 le problematiche delle palazzine miste di via di Donna Olimpia sono emerse prepotentemente. Ci sono circa 600 unità immobiliari, una parte riscattate da ex inquilini o acquistate da esterni, che da anni sono sotto scacco del racket delle occupazioni abusive. Inoltre, il comitato di quartiere ha più volte denunciato al locale commissariato di polizia e alle istituzioni la presenza di attività illegali, tra queste anche lo spaccio di sostanze stupefacenti.

La sinergia tra Comune, Regione e polizia locale

Dopo un'assemblea pubblica all'interno dei lotti e due commissioni capitoline patrimonio (di cui l'ultima a porte chiuse), è stato aperto un tavolo di confronto e collaborazione tra Comune, Ater e polizia locale di Roma Capitale, al fine di scoprire esattamente chi è che vive all'interno degli alloggi popolari e quali siano ancora vuoti e a rischio occupazione. E' per questo che nella mattinata di oggi, 24 aprile, è scattata l'operazione di censimento al termine del quale il Campidoglio e la Regione (che gestisce le Ater) sapranno chi ha titolo e chi no all'interno dei 287 alloggi sotto osservazione.