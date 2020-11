Salone: censimento alla baraccopoli con il nuovo strumento per riconoscere documenti falsi

Un nuovo strumento per il riconoscimento immediato dei documenti falsi. E’ quanto in uso alla polizia locale che la mattina di mercoledì ha messo in atto le operazioni di censimento degli abitanti della baraccopoli di via di Salone. Verifiche che gli agenti hanno eseguito con un nuovo strumento per la lettura dei documenti: un apparecchio elettronico che permette in tempo reale di accertare la regolarità di un documento e riconoscere nell'immediato se contraffatto.

L'utilizzo di questa nuova strumentazione va ad aggiungersi all'ufficio mobile di foto segnalamento che il Comando ha già utilizzato in questo tipo di operazioni, consentendo facilitare e ridurre i tempi delle procedure di identificazione.