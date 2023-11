Lascia le ceneri del defunto padre vicino ad un cassonetto

Ne hanno viste di tutte, fra mobili e rifiuti ingombranti, ma le ceneri di una persona defunta rappresentano certamente una novità. È quanto hanno trovato alcuni operatori Ama vicino a un cassonetto che stavano svuotando. Una urna cineraria abbandonata a Villa De Sanctis. A lasciarlo su viale della Primavera la figlia, poi rintracciata e denunciata.

Sono state le pattuglie del V gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale a intervenire all'altezza di via Fontechiari, in viale della Primavera, su segnalazione di alcuni operatori ecologici. Vicino il cassonetto per i rifiuti l'urna. Gli agenti hanno svolto le indagini del caso, che hanno permesso di risalire all’identità della persona cremata, un uomo di nazionalità italiana deceduto nel 2005 e alla figlia.

La donna, di 56 anni, è stata denunciata (art 411 del Codice Penale) per dispersione di ceneri non autorizzata. Al termine le sono state nuovamente affidate le ceneri del padre, diffidandola a conservarle o smaltirle nelle modalità consentite dalla legge.