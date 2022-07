A Roma piove cenere

"Sembra un film distopico ed invece è la realtà. Piove cenere,ci sono 39 gradi e l’aria è irrespirabile". A scrivere sui social è Rossella Brescia, ballerina, speaker radiofonica e attrice, una delle tante cittadine di Roma che in queste ore sta riempiendo, incredula, i social per l'incredibile pioggia di cenere che, dalle 15, sta imperversando su Roma.

Gli incendi segnalati mentre scriviamo sono quelli di Roma ovest (parco del Pineto e Monte Spaccato), della Roma Fiumicino e di via Ardeatina. La pioggia di cenere però sta investendo il centro della città, mutando il colore del cielo.

Complice il vento in tante zone l'odore acre dei roghi e la cenere, caratterizzano quest'ennesimo pomeriggio caldissimo. Segnalazioni a Prati, Salario, quartiere Trieste, Villa Torlonia, piazza Bologna. E ancora via del Corso, piazza Venezia, via Nazionale, tutte alle prese con un'incredibile pioggia di cenere.

Di seguito alcuni post su twitter.