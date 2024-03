Monteverde, cede il manto stradale. Chiusa via Ozanam

La mattina di domenica 3 marzo un pezzo di carreggiata in via Ozanam ha ceduto, richiedendo l'intervento della Polizia Locale e dei vigili del fuoco.

E' successo intorno alle 7 di questa mattina. Secondo quanto è possibile sapere, ha ceduto il manto stradale su via Ozanam, all'altezza del civico 102. Sul posto sono arrivati gli operatori del Gruppo XII Monteverde della Polizia Locale e una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e la gestione della viabilità.

Il tratto tra via Fabiola e piazza Donna Olimpia è stato chiuso al traffico. Intervento della ditta preposta agli interventi sul manto stradale. Si è reso necessario lo spostamento di alcune automobili parcheggiate sul tratto interessato, per consentire la risoluzione del problema con il ripristino del manto danneggiato. Le cause del cedimento non sono ancora note.