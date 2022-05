Un cavallo al galoppo sulla via Pontina. Questa la sorpresa che si sono trovati davanti gli automobilisti in transito all'alba di martedì sulla super strada che collega la Capitale a Latina. Diverse le segnalazioni arrivate ai soccorritori una volta notato il quadrupede sulla carreggiata della ss148.

L'intervento degli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale intorno alle 5:00 di martedì 3 maggio all'altezza di Castel Romano, in direzione sud. Arrivati sul posto i caschi bianchi hanno spostato il cavallo a bordo strada evitando possibili pericoli per camionisti ed automobilisti che procedevano in direzione Latina.

Messo in sicurezza il cavallo i vigili sono quindi risaliti, tramite microchip, al maneggio da dove l'equino era scappato e lo hanno riconsegnato al proprietario.