Cavallo cade in un dirupo e rimane bloccato nel fango

Bloccato nel fango dopo essere caduto in un dirupo. Ad essere recuperato un cavallo, tratto in salvo dai pompieri. L'intervento dei vigili del fuoco di Cerveteri giovedì mattina a Santa Marinella. Precisamente al chilometro 51 della statale Aurelia. Qui una cavalla, probabilmente a causa del terreno reso scivoloso dalle piogge, è finita in un dirupo ed è rimasta bloccata.

La confinante del terreno accorgendosi dell'accaduto ha subito chiamato i soccorsi. I pompieri, giunti immediatamente sul posto e dopo aver fatto una rapida analisi della situazione, hanno subito messo in atto le manovre per estrarre in sicurezza l'animale dal dirupo fangoso. Una volta messo in sicurezza, la cavalla, ormai stremata è stata affidata alle cure del veterinario giunto sul posto.