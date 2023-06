Catturato a Roma il detenuto evaso dal carcere di Latina

Fine della corsa. È stato catturato a Roma Dahy Ehab Mahrous Abouelela, il 22enne egiziano evaso domenica scorsa dal carcere di Latina. A darne notizia, confermata da fonti investigative, Donato Capece, segretario generale del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe).

Pedinato sulla metro B

Sono stati i poliziotti in servizio di pattugliamento Alto Impatto nella zona di Termini e dell'Esquilino a collaborare con gli investigatori della polizia penitenziaria. Gli agenti, nella tarda mattinata di martedì 13 giugno, hanno infatti notato un giovane corrispondente al 22enne evaso, aggirarsi - come già aveva fatto in passato prima di arrivare a Latina - nella zona del primo scalo ferroviario romano. Pedinato senza dare nell'occhio lo hanno seguito senza mai perderlo di vista fino alla stazione della linea B della metropolitana. Qui il latitante ha preso poi un convoglio in direzione Laurentina. Oramai certi della sua identità, una volta sceso alla stazione Colosseo gli inquirenti si sono qualificati e lo hanno fermato.

L'evasione dal carcere di Latina

Il giovane egiziano era evaso dal carcere di Latina domenica 11 giugno. Un'impresa da film. Il giovane infatti, approfittando di una serie di circostanze che evidentemente gli sono state favorevoli, aveva pianificato la fuga durante l'ora d'aria concessa ai detenuti nei cortili della struttura di via Aspromonte, approfittando anche della giornata di domenica e di un numero inferiore di guardie in servizio.

La fuga dal carcere con una corda

Secondo la ricostruzione Dahy Ehab Mahrous Abouelela ha utilizzato probabilmente una corda per scavalcare prima una parete più bassa, poi il muro di cinta del carcere alto circa 6 metri, e infine l'inferriata esterna, senza che nessuno si accorgesse di nulla. Solo più tardi, al momento dell'appello, è stata evidente la sua assenza e da quel momento è stato lanciato l'allarme e sono scattate le ricerche. Cosa abbia fatto e come sia riuscito a dileguarsi il 22enne una volta all'esterno della casa circondariale è ancora tutto da accertare.

Chi è Dahy Ehab Mahrous Abouelela

Dahy Ehab Mahrous Abouelela, egiziano, ha 22 anni. Dalla Capitale aveva raggiunto la città di Latina. Si trovava nella casa circondariale di via Aspromonte, a Latina, solo di passaggio. Un detenuto in transito, che era stato arrestato per rapina e spaccio e poi, nei mesi scorsi, gli era stata notificata una nuova ordinanza con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamenti.

La priorità della sicurezza

Una fuga durata meno di due giorni. "E’ un’ottima notizia e i nostri complimenti vanno al personale dell’articolazione laziale del nucleo investigativo centrale del corpo di polizia penitenziaria che, in collaborazione con le altre forze di polizia, si era immediatamente posti sulle tracce del fuggiasco - commenta Donato Capece, segretario generale del Sappe -. Ma la grave vicenda porta alla luce le priorità della sicurezza (spesso trascurate) con cui quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della polizia penitenziaria e dei nuclei traduzioni e piantonamenti che svolgono quotidianamente il servizio con professionalità, zelo, abnegazione e soprattutto umanità, pur in un contesto assai complicato per il ripetersi di eventi critici”.

"Pronto a continuare la fuga"

Ciro Di Domenico, coordinatore regionale della Fp Cgil polizia penitenziaria commenta: "Probabilmente era in attesa di qualche conoscente che lo potesse aiutare nella fuga oppure in attesa di salire su qualche treno. La sua fuga è durata meno di 48 ore dall’allarme che era scattato domenica pomeriggio. Il detenuto 22enne, egiziano, era riuscito a dileguarsi senza che nessuno se e accorgesse per un tempo che gli aveva consentito un discreto vantaggio sulle forze di polizia che si erano messe all’opera per riportarlo in carcere, stavolta con un’imputazione in più, quella di evasione”.

Mirko Manna, Nazionale Fp Cgil Polizia Penitenziaria ha invece aggiunto: “Va dato merito alle capacità investigative e operative delle forze di polizia e in particolare alla polizia penitenziaria che evidentemente aveva qualche informazione in più per mettersi subito sulle tracce dell’evaso. Questo non significa che ora vanno accertati con altrettanta rapidità, le modalità e le eventuali complicità per una fuga che non doveva e non poteva avvenire in quel modo”.

“La facilità con cui un detenuto si è potuto allontanare indisturbato dal carcere, dovrebbe far riflettere il capo Dap Giovanni Russo e il Ministro Carlo Nordio, che non è più il tempo delle parole e delle promesse, ma serve urgente un confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative del corpo di polizia penitenziaria”.