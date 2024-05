Caterina Ciurleo uccisa da un proiettile vagante: salgono a tre gli indagati

Salgono a tre gli indagati per l'omicidio di Caterina Ciurleo, la donna di 81 anni uccisa da un proiettile vagante a Villaggio Falcone mentre era in auto con l'amica. Dopo il 28enne fermato e poi rilasciato dagli investigatori, a finire sotto indagine sono stati un romeno di 24 anni e un sudamericano di 25. Per i tre l'ipotesi di reato al momento è quella di concorso in omicidio.

Le indagini proseguono con il massimo riserbo. Gli uomini della squadra mobile sono chiusi a riccio, impegnati a dirimere i punti controversi di quanto accaduto a Villaggio Falcone giovedì pomeriggio. Dato per certo ormai l'inseguimento tra due auto, con gli spari esplosi da una delle due vetture.

La lite prima degli spari

Prima della sparatoria ci sarebbe stata una lite, anche con toni accesi, aggressioni e minacce. Sarebbe stato il prologo dell'inseguimento da far west in auto in mezzo al quale si è ritrovata la Smart con a bordo Ciurleo e l'amica, nei pressi di un centro commerciale. La violenta discussione, i cui contorni sono tutti da decifrare, sarebbe avvenuta in via Alberto Luthuli, a poca distanza dal luogo dell'omicidio. Una lite che sarebbe sfociata in rissa. L'ipotesi è che un gruppo di persone a bordo di una Golf avrebbe aggredito gli occupanti della Fiat 500. A quel punto sarebbe scattata la vendetta armata.

Due le auto: una Cinquecento rossa e una Volkswagen Golf. Nessuna delle due è stata ritrovata, come ancora da rintracciare è la pistola che ha esploso i colpi. La vittima, colpita per errore, era seduta al lato passeggero di una Smart guidata da un'amica quando è stata raggiunta dal proiettile partito da una delle due macchine in corsa poi fuggita. Il colpo ha attraversato il bagagliaio dell'utilitaria e poi il sedile.