Il bed & breakfast completamente abusivo in pieno centro

Si proponeva come bed & breakfast offrendo una sistemazione nel centro di Roma, a poche centinaia di metri da Villa Borghese. Peccato che fosse completamente abusivo, e non avesse alcuna autorizzazione per svolgere attività ricettiva.

Lo hanno scoperto i carabinieri della stazione Roma Macao, impegnati in una serie di controlli proprio sulle strutture turistiche del centro storico. I militari, dopo aver identificato il responsabile del b&b abusivo, un cittadino del Bangladesh, hanno staccato una sanzione amministrativa da 3.333 euro e applicato la sanzione accessoria della chiusura, poiché non erano stati comunicati i nominativi delle persone alloggiate al suo interno così come previsto per legge. Per il gestore è anche scattata la denuncia.

Nel corso di controlli su attività commerciali, invece, i Carabinieri della stazione Aventino insieme con gli uomini del Nas hanno sanzionato il gestore di un panificio in zona Testaccio per carenze igienico-sanitarie e staccato una multa di 1.000 eur