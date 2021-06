Ubriaco danneggia monopattini, scooter e auto in sosta

L'uomo, un 40enne, ha dato in escandescenze in strada e ha iniziato a sferrare calci

Ubriaco in mezzo alla strada, ha iniziato a prendersela con tutto ciò che gli capitava davanti, che fossero auto, moto o monopattini in sharing sferrando calci e rompendo tergicristalli e specchietti.

È successo intorno alle 19 di martedì in via Castelfidardo, protagonista un 40enne senza fissa dimora. A notare la scena una pattuglia dei carabinieri che stava passando in zona Castro Pretorio per un controllo.

I militari si sono quindi fermati e lo hanno bloccato, constatando i danni e notando anche una decina di monopattini a terra. Secondo quando emerso, l'uomo aveva infatti rotto gli specchietti ad uno scooter, i tergicristalli ad una Punto e distrutto gli specchietti laterali di altre 4 vetture. Per il 40enne è scattata la denuncia.