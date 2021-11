Occupano appartamenti sotto sequestro: "Li avevamo comprati". In quattro a processo

Si avvia alla conclusione il processo che vede imputate quattro persone - delle 20 iniziali - accusate di avere occupato abusivamente alcuni appartamenti di due palazzine di via Opi, a Castelverde, in segno di protesta dopo il fallimento della società che li aveva costruiti e da cui li avevano acquistati.

I fatti risalgono al marzo del 2012, quando in via Opi si era radunato un gruppo di persone, tra cui famiglie con bambini, decise a entrare nei due stabili sotto sequestro e presidiati da guardie giurate. Alcuni erano riusciti a superare il portone d’ingresso, forzandolo, e si erano piazzate davanti agli appartamenti, amministrati ai tempi dal curatore fallimentare nominato dal giudice dopo il fallimento dell’azienda costruttrice.

La mobilitazione aveva portato alla segnalazione al 112, e sul posto erano intervenuti i poliziotti del commissariato di zona, cui gli occupanti avevano ribadito l’intenzione di restare spiegando di avere versato le quote per l’acquisto degli immobili quando gli appartamenti erano ancora in costruzione. Nel frattempo però era subentrato il fallimento, e oltre ad aver perso i soldi si erano ritrovati senza abitazione.

I poliziotti, dopo avere inutilmente invitato il gruppo a lasciare le due palazzine, avevano proceduto a identificare i presenti, e nelle ore successive all’occupazione il curatore fallimentare aveva presentato denuncia, arrivata sul tavolo della procura. Venti le persone indagate per invasione di edifici e danneggiamento, ridotte a quattro via via che il processo si è dipanato.