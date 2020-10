Castel Romano, rubano scarpe in un negozio all'interno del centro commerciale: nei guai 4 minorenni

Hanno rubato due paia di scarpe dal valore complessivo di 120 euro cercando di occultarle negli zaini. A scoprirle il personale di un negozio di Castel Romano. Le giovani, 4 ragazze minorenni, per fuggire hanno malmenato le commesse prima di venire bloccate dagli agenti del commissariato Spinaceto.

Il fatto è accaduto il 19 ottobre intorno alle 13 all'interno di un negozio di scarpe. Gli agenti hanno permesso di mettere in salvo le due donne e di assicurare alla giustizia le giovani rapinatrici che sono state arrestate per rapina impropria in concorso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le commesse sono state refertate con un giorno di prognosi per uno stato di agitazione e l'altra per la contrattura ad una spalla sinistra, ha riportato nvece una prognosi di 2 giorni. Al titolare del negozio, vittima del furto, sono state restituite le scarpe.