Incidente frontale tra auto: ferito gravemente un parroco

Una comunità in preghiera per il suo parroco. A rimanere gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale don Anacleto Giagnori, da 30 anni prete ad Anticoli Corrado, piccolo centro della provincia nord est della Capitale. Il sinistro lo scorso lunedì a Castel Madama quando la vettura del religioso si è scontrata frontalmente con un'altra auto con una carambola che ha poi coinvolto anche una terza macchina.

L'intervento dei carabinieri della stazione di Tivoli nel pomeriggio del 6 giugno sulla via Empolitana. All'altezza del chilometro 4+250 in direzione Tivoli lo scontro frontale, mentre don Anacleto si immettava sulla sinistra per entrare in via Prato del Ghiaccio. Violento lo scontro fra la Fiat Panda condotta dal religioso con una Mini Cooper che procedeva in direzione opposta. Alla guida un romano di 22 anni, in auto con altri due amici.

Un impatto importante che ha coinvolto anche una terza vettura una Audi condotta da un uomo residente a Tivoli di 59 anni, che viaggiava dietro la Mini. Ad avere la peggio il parroco di 68 anni, rimasto gravemente ferito e trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli in codice rosso. Lievemente feriti anche i tre ragazzi che si trovano nella Mini, medicati sul posto dal personale del 118. Ad eseguire i rilievi scientifici i carabinieri di Tivoli.

Un parroco molto amato dalla comunità di Anticoli Corrado, piccolo centro di poco più di 800 abitanti. "L'Amministrazione Comunale, insieme alla cittadinanza - si legge sulla pagina facebook del comune della Valle dell'Aniene - esprime la propria vicinanza e il proprio sostegno al nostro parroco, Don Anacleto Giagnori, e alla sua famiglia in questo momento di prova e sofferenza, augurandogli una pronta guarigione, nella speranza di rivederlo al più presto tra noi".