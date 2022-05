Il casolare in campagna trasformato in serra per la marijuana

Ha trasformato un casolare nell'agro del Comune di Castel Madama in una serra artigianale per coltivare marijuana. A scoprirla i carabinieri, che hanno denunciato un uomo di 41 anni scoperto proprio dentro il casolare intento a prendersi cura delle piante.

I militari della stazione di Castel Madama una volta dentro il casolare hanno trovato, oltre alle piante, tutte le attrezzature necessarie per la coltivazione e la crescita e sei chilogrammi di marijuana in via d’essiccazione.

L’arresto è stato convalidato e il 41enne, su disposizione dell’autorità Giudiziaria di Tivoli, è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora.