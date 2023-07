La protesta per i troppi rifiuti: cassonetti in strada per bloccare il traffico

Una bravata oppure, come sembrerebbe, una forma di protesta. Siamo nella zona del Laurentino 38 dove nel pomeriggio di domenica, in via Ignazio Silone, quattro ragazzi hanno rovesciato in strada cassonetti Ama per bloccare la strada. Una dimostrazione andata in scena intorno alle 18.30 e ripresa anche da alcuni cittadini, con una immagine finita su Welcome To Favelas.

La strada piena rifiuti, infatti, avrebbe scatena la rivolta dei residenti. I cassonetti semi stridevano con le decine di sacchetti accatastati sul marciapiede, tanto da impedirne il passaggio. Così i quattro ragazzi avrebbero messo in atto la protesta. La polizia accorsa sul posto non ha trovato nessuno. Già in passato al Laurentino ci furono proteste simili.