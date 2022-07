Il cassiere che ha sventato una rapina al supermercato

Ha sventato una rapina bloccando il malvivente armato di taglierino. Eroe del giorno il cassiere di un supermercato ai Due Leoni, a Roma est, minacciato da un malvivente che voleva rapinare il denaro contenuto nelle casse del supermarket. A finire in manette un 58enne romano, già conosciuto alle forze dell'ordine.

La tentata rapina nel primo pomeriggio di sabato 30 luglio in un supermercato di via Siculiana, nel VI municipio delle Torri. Qui il bandito, dopo aver preso un prodotto da uno degli scaffali del supermercato, si è avvicinato alle casse ma invece di pagare ha impugnato un taglierino ed ha minacciato il cassiere: "Dammi i soldi".

Le minacce non hanno però intimorito il cassiere, un 23enne, che con una mossa fulminea ha bloccato il braccio del malvivente e con una botta lo ha disarmato. Poi ha chiesto aiuto ai colleghi che, senza difficoltà, sono riusciti a fermare il rapinatore bloccandone la fuga.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura di Roma che hanno trovato il rapinatore ancora nel supermercato. Fermato dalla polizia, nel suo zaino gli agenti hanno poi trovato le chiavi di un'auto, una Nissan Micra, risultata poi rubata lo scorso mese di giugno in provincia di Viterbo. Nell'abitacolo alcuni arnesi da scasso.

Accompagnato negli uffici di polizia il malvivente è stato identificato in un 58enne romano, con numerosi precedenti. E' stato poi arrestato per tentata rapina aggravata e denunciato per ricettazione e porto d'arnesi atti allo scasso. La sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.