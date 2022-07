Molesta i clienti del bar, anziano si fa giustizia da solo e tenta di ucciderlo

Ha tentato di farsi giustizia da solo aggredendo un uomo che molestava i clienti di un bar, colpendolo con una roncola. Un'arma affilata, tipo un machete. È quanto accaduto in un locale nella tarda serata di domenica.

Un uomo di 40 anni era entrato nel bar sulla Cassia dando fastidio ai clienti e al personale. L'anziano, un uomo di 77 anni, ha provato ad allontanarlo ma senza riuscirci, andando così a casa. Poco più tardi, secondo la ricostruzione della polizia, il settantasettenne sarebbe tornato nel locale armato di roncola non prima di allertare la polizia.

Arrivato, però, invece di attendere l'intervento degli agenti, l'anziano ha tentato di farsi giustizia da solo colpendo il 40enne e ferendolo ad un braccio. La vittima è stata portata all'ospedale Gemelli, non in gravi condizioni. Il 77enne, bloccato e disarmato, è stato portato in commissariato. La sua posizione è al vaglio. È accusato di tentato omicidio.