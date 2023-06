Un casolare in campagna come base operativa per preparare le dosi di eroina

Un casolare di campagna. Una casetta in una piccola strada secondaria dove era stata allestita una base operativa all'interno della quale venivano preparate le dosi di eroina da consegnare ai vari pusher per lo spaccio al dettaglio. A interrompere la filiera stupefacente a Ciampino i carabinieri. Due le persone arrestate.

Sono stati i militari del nucleo operativo della compagnia di Roma San Pietro, al termine di un prolungato servizio di pedinamento, ad arrestare due cittadini del Gambia di 25 e 57 anni, entrambi senza dimora e con precedenti. All’interno di un’abitazione, in uso a uno dei due, i militari hanno scoperto la base operativa dove venivano confezionate le dosi di stupefacente e sequestrato 300 grammi di eroina, suddivisa in 11 confezioni, la somma contante di oltre 1000 euro, ritenuta provento della pregressa attività di spaccio, un bilancino di precisione e vario materiale utile per tagliare e confezionare la droga.

Dopo l’arresto i due sono stati accompagnati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Gli arresti sono stati convalidati