Caso video hard dell'ex dipendente della Roma, Vito Scala ascoltato dalla procura della Figc

Non si ferma l'inchiesta della procura della Federazione Italiana Giuoco Calcio sul licenziamento di una ormai ex dipendente e del suo compagno, allontanati dalla As Roma, dopo la diffusione di un video intimo girato e divulgato da un tesserato della squadra Primavera. I magistrati coordinati da Giuseppe Chinè hanno ascoltato Vito Scala, ex braccio destro di Totti, accompagnato dal legale del club, Antonio Conte.

L'audizione è durata poco più di un'ora. Scala, che oggi ricopre ufficialmente il ruolo di accompagnatore degli arbitri, nei fatti si occupa di diverse cose a Trigoria, a partire di dove vivono e studiano i giovani. Qualora l'indagine confermasse la responsabilità di un tesserato della Roma scatterebbe la violazione dell'articolo 4 del codice di giustizia sportiva, che regola il principio di lealtà, correttezza e probità, mentre alla società sarebbe contestato l'articolo 6 sulla responsabilità oggettiva.

Lo scorso 22 marzo rappresentanti della società giallorossa furono già ascoltati da Chinè. Il club si ritiene vittima di un attacco esterno volto a destabilizzare la società. Dalla Roma filtra fiducia nell'operato della giustizia sportiva e ordinaria. La storia comincia circa un anno fa, quando la ragazza all'epoca dei fatti addetta alla foresteria giallorossa per una società interinale, presta il cellulare a un calciatore della Primavera.

Il ragazzo a quel punto avrebbe visto il video intimo facendolo poi circolare tra compagni di squadra. Alla fine, la 27enne è stata licenziata e con lei il suo fidanzato. Ora c'è una indagine della procura.