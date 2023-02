L'allenatore di basket e le violenze sui minori: cosa si sa e quali potrebbero essere gli sviluppi futuri

La vicenda che ha portato all'arresto del 55enne Paolo Traino, allenatore di basket arrestato per violenza sessuale su minori, si è abbattuta sulla Stella Azzurra basket e sull'intera pallacanestro nazionale. Da giorni nell'ambiente non si parla d'altro e in tanti sono convinti che sulla vicenda molte verità siano ancora da scrivere.

Le accuse

Ad oggi infatti a Paolo Traino è addebitata solo una violenza sessuale, compiuta ad inizio 2020 ai danni di un minore. A scardinare il muro eretto dal coach, è stato un collaboratore della Stella Azzurra che ha raccontato i sospetti alla polizia. Da lì gli agenti della IV sezione della squadra mobile hanno raccolto le testimonianze di un minorenne, l'unico che ha trovato il coraggio di vuotare il sacco e di mettere in fila il modus operandi di Traino.

Cosa faceva

Secondo quanto emerso l'allenatore, che viveva in un alloggio della società di via Flaminia, con scuse che andavano dal massaggio post allenamento all'approfondimento degli schemi di gioco, aveva invitato il giovane giocatore. Nel suo alloggio sarebbero state compiute le violenze, poi emerse in sede di racconto alla polizia. Chi indaga parla di grosse difficoltà a parlare con i giovani cestiti, legate soprattutto alle paure per la propria carriera. Nessuno parla, ma l'uscita della notizia starebbe rompendo il muro.

Gli altri casi

Che qualcosa possa cambiare dopo le notizie degli ultimi giorni lo racconta quanto sta emergendo, ad esempio, dagli articoli stampa, in particolare del Corriere della Sera, che riportano i racconti di due, tra giocatori ed ex giocatori, della Stella Azzurra. Racconti non ancora nelle indagini, ma che, non è escluso, potrebbero finirci presto. La condotta di Traino del resto è recidiva: nel 2015 casi analoghi, con una condanna arrivata nel 2020, a due anni. Il profilo è noto e non è escluso possa aver colpito più volte. Del resto, tra le motivazioni della custodia cautelare, c'è la possibilità che possa colpire ancora.

Il ruolo della società

Ma se la vicenda giudiziaria di Traino riguarda lui, diversa appare la situazione della società di basket. Dopo l'uscita della notizia in tanti, per non dire tutti, si sono chiesti: come è stato possibile assumerlo dopo quello che aveva fatto in Umbria? A dare una risposta potrebbe essere, quando il quadro sarà più chiaro, un'indagine della Federbasket. Secondo quanto confermato a RomaToday, la Fip sta monitorando la situazione ed è pronta ad effettuare accertamenti su chi, nella Stella Azzurra, ha dato l'assenso all'assunzione di Traino, non accertandosi del suo passato. Chi ha a che fare con minori infatti, va vagliato in profondità e non possono esserci macchie di nessun tipo. Questo vale per il basket, come per qualsiasi disciplina sportiva. Ecco perché il caso potrebbe avere pesanti ripercussioni anche per la società romana dove per ora le bocche sono cucite. Solo una nota ha commentato l'accaduto: "La Stella Azzurra Roma apprende con profondo rammarico quanto accaduto e documentato dalla stampa, condannando con fermezza ogni tipo di abuso e violenza. La Stella Azzurra Roma resta in attesa delle decisioni che verranno prese dalla magistratura inquirente e sosterrà qualsiasi azione a tutela dei propri tesserati e della propria immagine".