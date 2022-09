Il caso Omerovic e i tasselli mancanti per ottenere la "verità per Hasib"

Sono passati più di due mesi e la nebbia che aleggia intorno al caso di Hasib Omerovic, il disabile di 36 anni precipitato dalla finestra di un appartamento nel corso di un intervento delle forze dell'ordine a Primavalle, è ancora densa.

Dopo 65 giorni ancora non è chiaro se il disabile sospettato di molestie sessuali sia stato buttato dalla finestra dai poliziotti o se, come spiegano gli agenti, si sia lanciato da solo durante un controllo per identificarlo. Una verità che la famiglia vuole, brama, e che a loro dire è "ancora lontana dall'essere raggiunta", ma grazie ad alcuni "elementi emersi negli ultimi giorni", aiutano alla "ricostruzione parziale di un quadro dai profili ancora poco chiaro".

Le indagini, dunque, sono ancora in corso. I fatti risalgono allo scorso 25 luglio. A ricostruire l'accaduto erano stati gli avvocati Arturo Salerno e Susanna Zorzi in una conferenza stampa tenuta lo scorso 13 settembre. Da quel momento, a piazzale Clodio è stato aperto un fascicolo e sono stati acquisiti degli atti, come una delle foto scattate ad Hasib Omerovic, quella che lo ritrae sanguinante in strada. Nelle ultime ore, inoltre, all'appartamento di Primavalle sono stati apposti i sigilli per evitare che la scena venga contaminata (ulteriormente, aggiungiamo noi).

Gli interrogativi

Resta però il punto focale: Hasib Omerovic è stato davvero lanciato da una finestra da quattro poliziotti durante un controllo nella sua abitazione a Primavalle? L'interrogativo sul quale procura e squadra mobile continuano a indagare è centrale ma non non è l'unico, misteri e dubbi continuano a segnare questa vicenda.

In sospeso c'è un'altra domanda importante. Il 36enne sordomuto, è stato picchiato? La sorella Sonita, affetta da gravi problemi psichici e unica testimone diretta dell’arrivo dei poliziotti, accusa gli agenti ma non è chiaro se abbia assistito a questa parte della scena. Omerovic presentava ferite che lo costringono ancora in ospedale in condizioni gravi, ma bisogna capire a quando risalgano e se sono riconducibili a prima o dopo la cadute. Su questo punto gli agenti negano di averlo anche solo toccato.

Poi ci sono altri due aspetti. Chi c'era davvero in casa Omerovic? Sempre secondo Sonita, quattro presunti agenti in borghese. Per la difesa dei poliziotti, due invece erano in divisa. Chi ha scattato quelle foto e perché l'esposto è stato presentato dopo 16 giorni? Secondo quanto raccontato dalla famiglia Omerovic, al commissariato Primavalle non avrebbero ottenuto risposte soddisfacenti e solamente dopo è scattato l'esposto in Procura.

Cambio in polizia a Primavalle

Negli ultimi giorni, nel frattempo, sono arrivati i primi provvedimenti ufficiali. Il dipartimento di pubblica sicurezza ha disposto la sostituzione del dirigente e del vice dirigente del commissariato di quartiere, una misura riorganizzativa che sarebbe stata presa anche "al fine di ristabilire un clima adeguato al suo interno".

La famiglia però non ci sta e ha indetto una nuova conferenza stampa programmata per giovedì 29 settembre dal titolo 'Verità per Hasib'. Alla conferenza stampa, nel corso della quale verranno "indicati gli ultimi aggiornamenti della vicenda", si legge, e parteciperanno la madre della vittima con i suoi avvocati, Riccardo Magi, deputato e Carlo Stasolla, portavoce di Associazione 21 luglio.