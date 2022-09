Disabile giù dalla finestra, indagini sul caso Omerovic: poliziotti sentiti come testimoni

Continuano le indagini sul caso di Hasib Omerovic, il 36enne precipitato il 25 luglio scorso dalla sua abitazione in zona Primavalle, periferia di Roma, nel corso di una perquisizione della polizia.

Ieri sono stati ascoltati come persone informate sui fatti alcuni componenti delle forze dell'ordine in relazione vicenda. Secondo quanto si apprende, le audizioni saranno importanti per i magistrati romani al fine di ricostruire le motivazioni che hanno spinto gli agenti a presentarsi a casa degli Omerovic. Nei giorni precedenti ai fatti erano arrivate diverse segnalazioni da parte dei cittadini al commissariato Primavalle sui comportamenti del 36enne che avrebbe infastidito diverse ragazze della zona.

Precedentemente i comportamenti di Omerovic erano finiti anche nel mirino di alcuni gruppi Facebook. Nel frattempo, giovedì si anche svolto un vertice in procura tra gli inquirenti che indagano sul caso. Ad incontrarsi il procuratore Francesco Lo Voi, l'aggiunto Michele Prestipino, il pm Stefano Luciani e il capo della Squadra Mobile, Francesco Rattà, a cui sono stati delegati gli accertamenti.

Un incontro durante il quale si è fatto il punto dell'attività istruttoria. In base a quanto si apprende sarebbero otto le posizioni al vaglio degli inquirenti. Di queste, quattro, relative a tre agenti e una funzionaria, riguardano le persone che quella mattina di luglio sono entrate nell'appartamento di via Gerolamo Aleandri. Da quanto emerso fino ad ora, il blitz dei poliziotti in casa di Hasib Omerovic è avvenuto senza un mandato della procura.