Il caso di Cristina, il suo stalker è libero: "Sono una morta che cammina"

Cristina è vittima di un blackout giudiziario e ora ha paura di morire per mano del suo stalker. La sua storia l'ha raccontata in compagnia del suo avvocato, Diego Perugini, a La Repubblica. In una intervista fiume la donna ha raccontato che l'uomo che l'ha perseguitata adesso è libero. Ad aprile ha finito di scontare la sua pena, un anno e mezzo di carcere a Rebibbia per violenza sessuale e stalking. Poi è stato trasferito in un Cpa, centro di prima accoglienza per essere espulso.

"Sono una morta che cammina"

"Sono una morta che cammina. Lui mi ha promesso che mi decapiterà, che mi butterà addosso l'acido o mi darà fuoco e lo farà. Se nessuno interviene lo farà. Per favore aiutatemi, lancio un appello prima della mia tragedia", si legge nella sua intervista rilasciata a Giuseppe Scarpa. "Lui è un fantasma, è regolarmente libero per disposizione di un giudice. Ma è chiaro che è stato compiuto un errore. Nessuno sa dove sia in questo momento - ha detto l'avvocato Perugini - c'è stata data una comunicazione in via informale dalle forze dell'ordine che lui era stato liberato dal Cpa mercoledì in attesa di espulsione". Quindi il legale ha poi aggiunto: "Faccio un plauso all'Arma dei carabinieri che in queste ore sta intervenendo, assieme alla procura della repubblica di Roma, per predisporre un efficace sistema di tutela per Cristina".

Cristina è nuovamente in pericolo

Cristina ha rilasciato quell'intervista sperando in un aiuto e lanciando un appello. L'assessora alle politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità di Roma Capitale Monica Lucarelli, saputa la storia ha risposto all'appello: "Cristina va salvata, non si può morire per un gap di comunicazione. Quello che è successo è gravissimo. Un uomo, già condannato per stalking, ha continuato a minacciare di morte la stessa donna che lo aveva denunciato, dal centro di accoglienza dove era stato trasferito dopo aver scontato 18 mesi di carcere. Oggi Cristina è nuovamente in pericolo poiché il suo stalker si è allontanato dal CPA nel quale era in attesa di rimpatrio dopo che aveva continuato a minacciarla nonostante le ripetute denunce. Mi chiedo perché sia libero, perché nessuno si sia attivato per l'espulsione immediata dopo il carcere. Le minacce che abbiamo letto sono agghiaccianti e pericolose per Cristina e per tutte le donne. Un uomo così non doveva essere rimesso in libertà perché pericoloso per la società".

"Il mio assessorato - ha proseguito l'assessora - è in contatto con l'avvocato di Cristina per capire di cosa la ragazza abbia bisogno. Possiamo inserirla nei centri antiviolenza, che si sono già messi a disposizione, ma è assurdo che sia lei a doversi nascondere, a smettere di fare la sua vita, di andare a lavoro, di vivere libera e sicura".

"Sono certa che il ministro Piantedosi e la Questura - ha concluso la Lucarelli - si stiano già attivando per proteggere la ragazza e permetterle di vivere. Ma non basta, ci sono cose che non devono accadere. Nel 2023 non è ammissibile ci sia un gap di comunicazione, soprattutto se questo gap può costare la vita".

L'appello di Ilaria Cucchi

Sul caso è intervenuta anche la senatrice Ilaria Cucchi: "Ministro Piantedosi e Ministro Nordio questa donna già vittima di violenza sessista ora è di nuovo in pericolo. È una cittadina italiana, per me non fa la differenza ma per voi sicuramente si. Il suo aguzzino in queste ore sta andando da lei, le ha già telefonato più volte minacciandola di morte. È libero perché ha scontato la sua pena per aver già commesso reati gravi di violenza nei suoi confronti ma non è stato rimpatriato. E questa è una vostra precisa responsabilità. - ha detto rivolgendosi ai due ministri - Avete inondato con la vostra propaganda generalista e ignorante le orecchie di tutti gli italiani con il motto "Rimandiamoli tutti a casa loro!" a prescindere. Ora che, viceversa, andava fatto per motivi specifici e doverosi, ora che davvero è una questione di 'sicurezza' per questa donna, comprovata dalle sofferenze e violenze inflittele, dove siete? Sappiate che ogni cosa dovesse accadere sarà colpa vostra".