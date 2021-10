Casilino, controlli in un minimarket: sequestrati 196 chili di alimenti non tracciati

Centinaia di chili di alimenti non tracciati. È quanto hanno trovato e sequestrato gli uomini del VI Distretto Casilino, in un minimarket alla Borghesiana dove sono state elevate due sanzioni amministrative per un importo totale di 4000 euro per omessa esposizione del cartello degli orari di apertura e chiusura nonché per la mancata tracciabilità di prodotti alimentari.

Sono stati inoltre posti sotto sequestro, poiché privi della tracciabilità, 50 chili di prodotti di origine animale, 40 chili di prodotti di origine ittica, 4,3 chili di prodotti di origine vegetale e 4,4 chili di prodotti ittici affumicati per un totale di 98,7 chili. Nel corso dei controlli due avventori invece sono stati sanzionati per ubriachezza molesta.