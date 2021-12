Bar, negozi e metro: raffica di controlli sui green pass alle Torri

Giornata di controlli quella di lunedì nell'area del municipio VI delle Torri, dove gli agenti della Polizia di Stato del VI dstretto insieme con quelli di Roma Capitale e gli ispettori dell’ASL Roma 2 hanno passato al setaccio le attività commerciali della zona concentrandosi anche sui green pass.

I controlli hanno portato a sanzioni e segnalazioni per lavoratori e clienti trovati senza certificazione. In un bar di via Prenestina, per esempio, due persone sono risultate senza green pass e sono state multate, così come il titolare che aveva consentito loro l’accesso, a oggi obbligatorio con il green pass rafforzato anche per consumazioni al banco.

Situazione simile quella riscontrata dal personale della polizia giudiziaria intervenuto per controlli antidroga insieme con le unità cinofile in un’altra attività commerciale della zona: sanzionati un dipendente trovato senza green pass e il titolare che gli ha permesso di svolgere il lavoro senza certificazione.

Altri controlli sono stati effettuati anche alla fermata della metro linea C di Grotte Celoni, dove sono state identificate 77 persone di cui 27 cittadini italiani e 50 di origini straniere. Il bilancio è stata di una sola sanzione per mancato possesso del green pass.