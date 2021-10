Casilino, carenze igienico sanitarie in un bar e due laboratori alimentari

Continuano i servizi straordinari per il controllo del territorio in zona Casilino. Ieri mattina, gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine, Unità Cinofile antidroga, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Polizia Locale Roma Capitale e ispettori della SIAN della ASL Roma 2, hanno proceduto al controllo di alcune attività commerciali, tra cui un bar di Via Casilina, e due laboratori alimentari in via delle Alzavole.

A seguito delle ispezioni sono state elevate per la prima attività una sanzione amministrativa pari ad euro 1000 per le carenze igienico-sanitarie, per la seconda è stata richiesta la chiusura per gravi carenze igienico-sanitarie, oltre a due sanzioni amministrative pari a 1301 euro per violazione delle norme igienico-sanitarie e per esposizione dell’insegna pubblicitaria non autorizzata.

Per la terza attività, è in itinere l’adozione di un provvedimento amministrativo di chiusura per le gravi carenze igienico-sanitarie, vista la presenza di escrementi di roditori ed insetti all’interno dei sacchi delle farine. A quest’ultimo è stata notificata, inoltre, una sanzione amministrativa pari a 1000 euro.