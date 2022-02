Casilina, chiusa discoteca: era senza autorizzazioni

Controlli potenziati nei luoghi della movida da parte della Polizia Locale di Roma Capitale nelle ultime ora. In zona Casilina, gli agenti sono intervenuti in una nota discoteca del quartiere ed è scattata la chiusura.

Il gestore, già denunciato dai caschi bianchi durante precedenti verifiche, non aveva ottemperato ai provvedimenti di cessazione attività per mancanza delle autorizzazioni previste: oltre 250 le persone trovate all'interno. Accertamenti anche al Pigneto e all'Eur, dove nei ristoranti sono stati trovati e multati clienti no green pass.



In totale, più di 500 i locali pubblici e gli esercizi commerciali controllati: 60 gli illeciti contestati per violazione delle misure anti-Covid e altre irregolarità amministrative. Nel corso dei servizi di vigilanza nel I e II Municipio, per verificare il rispetto dell'ordinanza sindacale anti alcol, sanzionato anche il gestore di minimarket perché sorpreso a vendere bevande alcoliche oltre l'orario consentito. Verifiche mirate, inoltre, per contrastare comportamenti pericolosi alla guida, con 546 sanzioni elevate per mancato rispetto delle regole stradali.