CasaPound in piazza a Roma: "Italia torni potenza"

Oltre 500 i manifestanti di Casapound provenienti da tutta Italia presenti in piazza Santi Apostoli a Roma, dietro un gigantesco striscione "tornare potenza" accompagnato dal simbolo della tartaruga frecciata. "Non abbiamo mai strumentalizzato nulla nelle precedenti manifestazioni di piazza - ha detto l'esponente di Casapound Luca Marsella - siamo gli unici vicini alla gente, ci sono padri di famiglia oggi qui con noi. Gli unici che si prendono la responsabilità di chiamare e portare la gente nelle piazze siamo noi. È ora di dire basta con la politica degli influencer e di selfie. Non vogliamo parlare più di Fedez ma dei reali problemi di questa nazionale e della gente"

"Siamo qui per lanciare un segnale forte a questo Governo, che ha gestito in maniera fallimentare questa emergenza sanitaria. Casapound è in piazza per affermare che l'Italia deve tornare una potenza, in Europa e nel Mondo - ha aggiunto Luca Marsella a margine della manifestazione organizzata. "L'Anpi protesta contro questa manifestazione? Purtroppo per loro e per la Raggi non decidono chi può manifestare e chi no - conclude - l'Anpi continua a gettarci fango addosso solo per un motivo: facendo così continuano a percepire cospicui fondi pubblici. Solo per questo".