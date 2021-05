Roma, sabato 'nero': CasaPound e ultra destra in due piazze. L'Anpi: "Usano le parole di Hitler"

Il nuovo Questore di Roma Mario Della Cioppa ha già il suo bel da fare. Domani parteciperà al primo comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Matteo Piantedosi, dopo i fatti di San Lorenzo, dove sabato sera è stato accoltellato un giovane, per affrontare il tema della 'malamovida' e - in vista del prossimo week end - dovrà affrontare la questione della doppia manifestazione 'nera' che si terrà a Roma.

Da una parte, in piazza Santi Apostoli, ci sarà CasaPound. A quattro chilometri di distanza, in via Paisiello, Giuliano Castellino, già leader romano di Forza Nuova e ora di Area, recentemente sottoposto a sorveglianza speciale dal 30 gennaio scorso dopo lo "show" a Ponte Milvio con appena 50 persone in piazza nonostante i divieti, ha assicurato il bis.

CasaPound in piazza Santi Apostoli, l'Anpi a Prefetto e Questore

Il sabato pomeriggio 'nero', a meno di divieti, inizierà alle 16 con la manifestazione nazionale di CasaPound. Il preavviso è stato regolarmente presentato alla questura per la partecipazione di circa 500 persone in piazza Santi Apostoli, anche se non è ancora arrivata l'ordinanza del nuovo questore Della Cioppa con le misure di sicurezza relative alla gestione dell'ordine pubblico.

L'Anpi, la Cgil e alcune altre associazioni hanno scritto a prefetto Piantedosi, questore - appunto - e sindaco Virginia Raggi per chiedere di vietare il sit in, annunciando anche una contro-manifestazione davanti al Campidoglio. E non è escluso che domani nel corso del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, si discuterà anche della manifestazione.

A firmare la lettera sono state sono una serie di associazioni, oltre Anpi, e sindacati tra cui Cgil Roma e Lazio, Cisl Roma Capitale e Rieti, Uil Lazio, Arci, Libera ed Emergency. Secondo loro per organizzare il sit in si sarebbero utilizzati "spudoratamente degli slogan nazisti come quello del 'Sangue e Suolo', rimandando la memoria alle stesse parole di Hitler, Himmler e Goebbels per costruire il fondamento ideale della Shoah".

Castellino e l'ultra destra in via Paisiello

Se CasaPound usa le "stesse parole di Hitler, Himmler e Goebbels", Castellino e compagni - anzi "camerati" - non vanno lontano da quel linguaggio. Stando all'adunata dell'esponente del momento fascista, sabato, alle 17, in via Paisiello - in zona Pianciano - è prevista un'adunata di esponenti dell'ultra destra e dell'area sovranista in arrivo da diverse parti d'Europa. "Innalzeremo la bandiera rossa, bianca e nera della nostra Europa, quella della tradizione, dei popoli, della Civiltà e della giustizia sociale, da contrapporre all'unione invertebrata di Bruxelles", è il monito di Castellino.

Tra i temi in agenda, "le attività del Movimento europeo APF e la lotta di libertà a fianco dei nazionalisti europei ingiustamente detenuti e perseguitati dalla repressione antifascista. La nostra Europa è quella cantata dai nostri avi, degli oppressi contro gli oppressori, pronta a combattere contro vecchi e nuovi invasori", si legge ancora nell'appuntamento dato ai "camerati".

Tra i personaggi attesi, oltre a Roberto Fiore, già esponente di Forza Nuova e presidente di APF (Alliance for Peace and Freedom), ci saranno Misa Vacic e Aleksandar Zdravkovic presidente e segratario generale di Serbian Right, Laura Lussaud di Parti Nationaliste Français, Manuel Andrino della Falange spagnola, Niall McConnell dell'irlandese Síol na hÉireann, Cristi Grigora? della romana Foreign Relation of Noua Dreapta, Ioannis Zografos presidente di Elasyn, ex Alba Dorata, Alexandre João Sousa Duarte Dos Santos e Artur Miguel Rodrigues Costa presidente e segretario di Força Nova, Vincenzo Nardulli e Giuseppe Provenzale di Area.