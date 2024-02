Casamonica e Spada con il reddito di cittadinanza, truffa da 95.200 euro

Membri delle famiglie Casamonica e Spada, o persone vicine ai due clan. Tutti che hanno percepito senza alcun titolo il reddito di cittadinanza per anni, di fatto truffando lo Stato per 95.200 euro. I carabinieri e il personale dell'Inps hanno scoperto 23 'furbetti'. L'accusa per tutti è quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

A loro i militari di piazza Dante sono arrivati facendo una serie di controlli incrociati con i nominativi delle persone coinvolte nell'ambito dell'indagine 'Gramigna'. Le verifiche sono state fatte appena dopo la sentenze della corte di Cassazione che ha determinato il campo di imputazione per associazione mafiosa per le persone coinvolte, componenti delle due famiglie.

Le dichiarazioni false

Secondo quanto emerso, i 23 Casamonica e Spada, a vario titolo, avevano riportato false dichiarazioni e omesso di comunicare allo Stato informazioni rilevanti i requisiti per la percezione del reddito.

Avrebbero infatti "simulato ad arte" l'esistenza di "più persone nel nucleo familiare per ampliare il diritto di percezione", si legge in una nota, omettendo anche procedimenti giudiziari a loro carico, con restrizioni agli arresti domiciliari e in carcere e, in alcuni casi, anche condanne penali ricevute negli ultimi dieci anni. Uno stratagemma già adottato in passato.