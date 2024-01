Casamonica e Spada con il reddito di cittadinanza. In tutto scoperti 38 abusivi

Ci sono anche membri delle famiglie Spada e Casamonica tra i 38 'furbetti' del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza scoperti dai carabinieri. Negli ultimi giorni, 38 persone appartenenti a 17 distinti nuclei familiari, infatti, sono state denunciate dai militari del nucleo operativo della compagnia di piazza Dante grazie ad accertamenti svolti presso anagrafe, banca dati della motorizzazione civile e dell'Inps. L'accusa per tutti è quella di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Si tratta, in particolare, di persone che, a vario titolo, hanno prodotto false dichiarazioni e omesso di comunicare allo Stato informazioni rilevanti i requisiti per la percezione del reddito di cittadinanza e in un caso anche del reddito di emergenza. Secondo quanto ricostruito, avrebbero infatti "simulato ad arte" l'esistenza di "più persone nel nucleo familiare per ampliare il diritto di percezione", omettendo anche procedimenti giudiziari a loro carico con restrizioni agli arresti domiciliari e in carcere, come nel caso dei Casamonica e degli Spada.

Dai calcoli effettuati, i 38 indagati avrebbero percepito, in assenza dei requisiti di legge, di 240.000 euro circa.