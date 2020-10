Troupe de Le Iene aggredita dai Casamonica

Erano andati alla Romanina per girare un servizio giornalistico nel quartiere feudo dei Casamonica. Nonostante fossero in strada sono però stati aggrediti da alcuni esponenti della nota famiglia indispettiti dalla presenza dei taccuini. Poi gli spintoni, la lite verbale ed infine il "sequestro" della videocamera del cameraman restituita poi priva della scheda di memoria e di quanto era stato registrato. L'aggressione è avvenuta sabato pomeriggio in via Francesco Di Benedetto.

In particolare la troupe della tramissione di Mediaset si era recata alla Romanina per girare un servizio dopo aver visto un video sui social nel quale un minorenne appartenente ai Casamonica si riprendeva a bordo di un'auto di grossa cilindrata. La presenza de Le Iene non è però passata inosservata ad alcuni appartenenti alla famiglia di origine sinti che è scesa in strada ed ha aggredito verbalmente cameraman e inviato di Italia 1.

Dopo una accesa lite verbale e qualche spintone alcuni Casamonica hanno strappato dalle mani la videocamera della troupe costretta quindi a chiamare la polizia. Arrivati sul posto gli agenti del commissariato Romanina e del Reparto Prevenzione Crimine hanno trovato solamente cameraman ed inviato di Mediaset a cui gli aggressori nel frattempo avevano restituito l'attrezzatura ma dopo aver tolto la scheda di memoria dalla telecamera.

Sul posto anche gli investigatori della Squadra Mobile che dopo aver ascoltato la versione della troupe de Le Iene hanno raccolto la loro denuncia su quanto accaduto.