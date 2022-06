Blitz antidroga alla Romanina: tre Casamonica arrestate (e rimesse in libertà)

Quattro persone sono state arrestate dalla polizia nel corso di un’operazione antidroga alla Romanina, una delle roccaforti delle famiglie Casamonica e Bevilacqua.

Proprio tre donne appartenenti alla famiglia dei Casamonica e un membro della famiglia Bevilacqua sono finiti nel mirino degli investigatori del commissariato Romanina, che stavano conducendo un’indagine sullo spaccio in zona.

Il blitz è scattato sabato in una palazzina di via Garofalo, dove una delle donne, alla vista degli agenti, ha iniziato a urlare per avvisare della loro presenza. Nel suo appartamento sono stati trovati 17 grammi di cocaina e un centinaio di euro in contanti, altra droga è stata trovata negli appartamenti degli altri tre arrestati, perquisiti subito dopo mentre nella palazzina si susseguivano urla e tentativi di bloccare l’operazione.

Al termine delle perquisizioni i poliziotti hanno sequestrato tutta la droga, circa 1.500 euro in contanti e quello che si è rivelato un “registro” dello spaccio. I quattro sono stati arrestati e processati per direttissima, per poi essere rimessi in libertà dopo la convalida. Per una delle donne, una 53enne, è scattato il divieto di dimora nel Comune di Roma.