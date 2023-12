Casalotti, ring in piazza: rissa tra due fratelli e un giovanissimo

Una rissa in piena regola. La piazza, quella principale del quartiere, trasformata in un ring. Due contro uno per futili motivi o per regolare chissà quali torti. Calci, pugni, botte da orbi. A fermare l'incontro di Casalotti, in piazza Ormea, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione allertati dai residenti a loro volta in allarme per le urla che provenivano dalla piazza.

Giunti sul posto i militari hanno identificato i protagonisti dell'incontro. Si tratta di tre giovani, nati tra il 2000 e il 2005. Due di loro, fratelli, stavano litigando con l'altro. Motivi della lite? Imprecisati. Sì perché i tre hanno alzato un muro d'omertà. I tre sono stati denunciati a piede libero per rissa.