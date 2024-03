Casalotti, blatte tra i cibi: chiuso un minimarket

Blatte vive tra i cibi. È quanto hanno scoperto gli agenti del gruppo Aurelio della polizia locale in u minimarket a Casalotti. Nel locale venivano vendute, tra i tanti prodotti, anche carne e pesce privi di tracciabilità.

Alimenti che, appunto, venivano conservati in condizioni pessime, all'interno di un congelatore pieno di blatte vive. Gli agenti, dopo aver riscontrato le allarmanti condizioni in cui erano tenuti gli alimenti, hanno immediatamente allertato la ASL che, effettuate le dovute verifiche, ha emesso un provvedimento di chiusura dell'esercizio commerciale, sanzionando per oltre 5mila euro i responsabili.

I controlli

Il blitz all'Aurelio rientra in una "capillare attività di vigilanza sugli esercizi commerciali del settore alimentare, tra cui minimarket, frutterie, che nei primi due mesi dell'anno ha portato a oltre 2mila controlli, con più di 400 violazioni accertate", spiegano dal comando della polizia locale.

A questo si aggiungono i controlli sull'osservanza delle regole che disciplinano la vendita di alcolici, con oltre "140 irregolarità rilevate nei minimarket nei mesi di gennaio e febbraio 2024".