Cede il terreno: paura per quattro famiglie

Paura nel tardo pomeriggio di martedì 9 marzo, quando un terreno protetto da un muro di contenimento ha ceduto minacciando quattro villini che sono stati evacuati. E' successo tutto poco dopo le 19. Sul posto, in via Casal Selce, le pattuglie XIII Gruppo Aurelio Polizia Locale che hanno coordinato la messa in sicurezza dell'area e fornire ausilio ai vigili del fuoco, impegnati a contenere la minaccia all'altezza del civico 269.

Disposta in via precauzionale l'evacuazione di 4 villini proprio dai pompieri, gli agenti della polizia locale e la protezione civile, hanno avviato le procedure di assistenza nei confronti dei tre nuclei familiari presenti, per verificare le necessità di sistemazione alloggiativa. Un'altra famiglia, invece, si è organizzata autonomamente. Al momento sono in corso le verifiche tecniche da parte dei vigili del fuoco.