Casal Palocco, aspetta il bus e viene scippata alla fermata

Era alla fermata, mentre stava aspettando l'autobus, quando è stata rapinata da un ragazzo. È quanto successo ieri pomeriggio in via Aristonico di Alessandria, a Casal Palocco. Il giovane, approfittando della distrazione di una ragazza che era in attesa dell'arrivo dell'autobus e stava parlando con altre persone, si è avvicinato alle sue spalle e le ha strappato dal braccio la borsa, fuggendo a piedi nelle vie limitrofe.

La pattuglia dei carabinieri che vigilava la zona, immediatamente allertata dalla Centrale Operativa della Compagnia di Ostia, si è recata immediatamente sul posto e con la descrizione del ladro ha incominciato a rastrellare tutte le strade del quartiere, riuscendo ad intercettare il malvivente - un 23enne brasiliano - nella vicina piazza Fonte degli Acilii.

I Carabinieri hanno immediatamente bloccato l'autore dello scippo, che è stato accompagnato in caserma in attesa dell’udienza di convalida, e hanno recuperato la refurtiva poi riconsegnata alla vittima.