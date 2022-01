Casal Lumbroso, arrivano i carabinieri e provano a nascondere la droga: fermati con 2.600 dosi

Avevano droga pronta per lo spaccio in casa e, per evitare i guai, hanno provato a nasconderla senza però fare i conti con i carabinieri. A finire nei guai due romani e due tarantini, accusati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente di hashish.

In particolare, i carabinieri di Ponte Galeria avendo notato movimenti sospetti nei pressi di un appartamento, hanno svolto mirato servizio di osservazione fermando in strada il proprietario, un 35enne, per sottoporlo a più approfondito controllo. Nel frangente, gli altri tre, tra i 35 e i 45 anni e ancora all’interno dell’appartamento dell’amico fermato, per timore di eventuali controlli in casa, hanno portato in strada un sacchetto, nascondendolo sotto un’autovettura in sosta, venendo però notati dai carabinieri presenti.

Una volta intervenuti, i militari hanno scoperto che dentro il sacchetto di cui tentavano di liberarsi era presente un cartone contenente 15 pezzi di hashish, per complessivi 190 grammi circa, corrispondenti a 2.600 dosi singole, nonché un bilancino di precisione, il tutto sottoposto a sequestro.

I quattro sono stati quindi tratti in arresto in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, all’esito del giudizio di convalida del Tribunale di Roma, sono stati sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso caserma delle rispettive residenze.