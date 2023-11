Nega un bicchiere d’acqua ad un'anziana, viene ricoperta d’insulti e picchiata. Pomeriggio di terrore in piazza Balsamo Crivelli, a Casal Bruciato. Michela, titolare della parafarmacia che si trova sulla piazza, è stata aggredita da un uomo di circa 40 anni che, a quanto pare, stava picchiando poco prima la madre 80enne. Michela ha cercato di chiedere aiuto al 112 anche mentre veniva aggredita ma nessuno le ha risposto.

La vicenda è iniziata verso le 18 di lunedì 27 novembre. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto un uomo e una donna anziana, nel vicino parco Bergamini, discutere in maniera molto concitata. Un alterco interrotto da alcuni passanti, che sarebbero riusciti a far tornare la calma tra i due.

L’arrivo alla parafarmacia

L'anziana, dopo questa presunta discussione, si è quindi recata alla vicina parafarmacia dove ha trovato ad attenderla un’ignara Michela. La donna le ha chiesto un bicchiere d’acqua: “Glielo avrei dato volentieri ma non l’avevo – racconta la titolare della parafarmacia a RomaToday – le ho quindi suggerito di recarsi al bar che si trova a pochi metri dal mio esercizio”. Qu sono cominciati i guai.

Fuori dalla parafarmacia, intanto, si era fermato il figlio dell'anziana, un 40enne dai capelli lunghi. Dopo aver sentito il “rifiuto” del bicchiere d’acqua, l'uomo è entrato nel locale sbattendo i pugni sul balcone. "Mi ha detto di tutto” racconta Michela che ci elenca insulti a sfondo sessuale non riproponibili. A quel punto, la titolare ha minacciato di chiamare il 112: “Mi risponde che avevo “toppato” perché lui era un carabiniere tanto che ha provato a far finta di tirare fuori il distintivo. Gli dico che allora avremmo atteso i suoi colleghi insieme per vedere cosa ne pensavano del suo atteggiamento”.

La chiamata al 112 e l'aggressione

Michela, allora, ha telefonato al 112 davanti all’uomo. La mamma ha cominciato a piangere, implorandola di non denunciare il figlio. L’aggressore, intanto, era uscito dal locale: “Sono uscita dal bancone per trattenerlo, gli dicevo di aspettare l’arrivo dei carabinieri”. Ma dal 112, intanto, nessuna risposta. “A quel punto, mentre stavo al telefono a sentire la segreteria del 112, mi ha colpita sul volto, rompendomi anche lo schermo del telefonino”.

Nessuna risposta dalle forza dell'ordine

Michela non si è lasciata intimorire. “Mi meni anche?” ha chiesto al 40enne. La farmacista ha provato anche a chiedere aiuto agli esercizi commerciali vicini, fino a trovare “rifugio” al Todis che si trova nei paraggi: “Mi hanno aiutato le cassiere mentre un paio di clienti sono usciti fuori per fermare l'aggressoe ma si era già dileguato”. E il 112? “Niente, non mi ha risposto nessuno. Ci ha provato dopo il mio compagno che è riuscito a parlare con qualcuno ma solo per sentirsi dire che non c’erano pattuglie a disposizione. I carabinieri sono arrivati in farmacia alle 19:30”. Michela ha sporto denuncia ma rimane l’amarezza per quanto subito.

Tra l’altro, a causa del forte vento le telecamere della farmacia erano andate tutte in tilt. Dell’uomo, quindi, si sa poco o nulla. “La mattina era venuto chiedendo una busta di Oki, prodotto che noi non vendiamo. Sembrava già abbastanza alterato”. “Serve un intervento deciso per garantire la sicurezza dei commercianti” ha commentato il Comitato di quartiere di Casal Bruciato.