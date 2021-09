Danneggia casa e minaccia la madre per farsi consegnare i soldi per la droga

Ha messo a soqquadro casa, minacciando la madre per farsi consegnare soldi per la droga. I carabinieri, ricostruita la vicenda, hanno arrestato un 28enne romano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentata estorsione ai danni della donna, 57enne romana sua convivente.

La scorsa notte, a seguito di una richiesta giunta al 112, i militari del Nucleo Radiomobile di Roma, sono intervenuti nell’abitazione di Casal Bertone dove l’uomo, poco prima, nel corso di una lite animata con la madre, l’avrebbe minacciata pesantemente al fine di costringerla a consegnargli del denaro per l’acquisto di droga.

Al rifiuto della donna, il 28enne ha iniziato a dare in escandescenze e a rompere oggetti e suppellettili dell’abitazione, per poi allontanarsi a piedi. La vittima ha raccontato ai Carabinieri che episodi dello stesso tipo vanno avanti da diverso tempo e che lo scorso 15 settembre aveva già denunciato il figlio, che veniva rintracciato e bloccato poco distante. L’arrestato è stato condotto in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.