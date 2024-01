Casal Bertone, le auto dei residenti vandalizzate nella notte

Una serie di auto danneggiate, almeno cinque, con i finestrini e i lunotti sfondati. È quanto successo nella zona di Casal Bertone. L'amara sorpresa i residenti l'hanno avuta questa mattina quando, intorno alle 7, sono state ritrovate le vetture danneggiate in vicolo di Casal Bertone e vicolo di Vigna Bertone.

Nessuno ha subito furti, eppure i danni restano e sono ingenti. Sul caso è intervenuto Matteo Mariani, consigliere e vice presidente del consiglio Municipio IV, che questa mattina si è recato sul posto: "Non c'è sicurezza per le strade del nostro territorio. Qui si pensa solo a inaugurare le nuove attività commerciali di grandi aziende e tralasciano tutto il resto. Partendo dalla sede di via Tiburtina, è tutto abbandonato. Altro che cambio di passo"