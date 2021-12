Casa, i sindacati degli inquilini incontrano l'assessore: "Priorità è blocco sfratti e investimento sul personale"

Mentre a Roma l'emergenza abitativa vive uno dei suoi momenti peggiori, aggravata dagli oltre 4.000 sfratti annunciati dal Prefetto Matteo Piantedosi lo scorso 1° luglio, il neoassessore al Patrimonio e alla Casa di Roma Capitale, Tobia Zevi, ha incontrato tre sigle sindacali che tutelano i diritti degli inquilini e degli abitanti: Sunia, Sicet e Uniat.

Il giudizio dopo la riunione, che si è tenuta lunedì 29, è positivo: "Innanzitutto sul metodo - si legge nella nota congiunta - che prevede a seguito di una prima generale disamina effettuata, momenti successivi di approfondimento su ogni singola criticità individuata".

I temi da affrontare portati sul tavolo di Zevi sono tra i più spinosi quando si parla di casa: l'emergenza sfratti, il funzionamento del dipartimento, una ricognizione "rigorosa" del patrimonio sia comunale e regionale sia degli altri enti come Ipab ed enti previdenziali "e lo stato di lavorazione dei bandi e aggiornamento delle graduatorie". Ma la priorità assoluta ce l'ha lo stop alle esecuzioni degli sfratti: "L'amministrazione deve coordinarsi con la Prefettura - spiegano i tre sindacati - affinché venga garantito il passaggio di casa in casa alle famiglie in condizioni di fragilità".

La scarsità di personale è una delle cause delle attese interminabili e delle inadempienze da parte degli uffici comunali: "E' prioritario investire sul personale per riportare il dipartimento ad un livello accettabile di efficienza - chiedono Sunia, Sicet e Uniat - visto che oggi risulta inadempiente su tutte le lavorazioni di istruttorie: dal contributo Covid non ancora erogato alle graduatorie Erp da aggiornare alle nuove assegnazioni".