La casa del killer di Prati con le maniglie color oro e la tv in bagno

L'annuncio al momento è stato tolto. La casa però resta in vendita. Via Venanzio Fortunato, Balduina, zona Nord Ovest della Capitale. Qui si trova l'appartamento di Giandavide De Pau, l'uomo accusato del triplice omicidio di Prati. Il 51enne già autista del boss Michele Senese viveva qui, anche se la sua residenza era in zona Ottavia, dalla madre e dalla sorella.

La casa di 150 metri quadri, piano terra con affaccio alto, è in vendita. Il prezzo richiesto è di 530mila euro, meno della media di zona. On line, prima dei fatti di giovedì 17 novembre, l'annuncio era on line. Ora è stato tolto ma l'immobile resta in vendita. L'arredamento sfarzoso con rubinetti dorati e porte di noce bianche con maniglie color oro e mobili in legno, ricorda uno stile "da boss".

Da chi ha deciso di non privarsi di nulla. I rubinetti smaltati d'oro e le piastrelle di lusso fanno da cornice al resto della casa. C'è una stanza adibita a palestra, con cyclette, panca e bilanciere, pavimenti rigorosamente di parquet in teak, quadri e la televisione incassata nel muro del bagno, proprio di fronte alla vasca con idromassaggio.

"L'appartamento seppure collocato al piano terra ha gli affacci da secondo piano, con finiture di pregio, infissi in legno/alluminio con triplo vetro, serrande elettriche e rinforzate, aria condizionata, parquet in teak di pregio, antifurto volumetrico e perimetrale. Ci sono anche due balconi di cui uno abitabile", si leggeva nell'annuncio.

Il salone, dotato di antifurto volumetrico e perimetrale, era impreziosito da tappeti, una maestosa lampada e la tv al plasma attaccata alla parete principale. La casa viene venduta arredata con tutti gli elettrodomestici, bagno con doccia, antibagno e lavanderia. Un appartamento dotato di tutti i confort, anche con riscaldamento centralizzato con parzializzatori e una piccola cantina al piano. Da qui Giandavide De Pau avrebbe iniziato i suoi giorni di follia che lo hanno portato all'arresto con l'accusa di triplice omicidio.