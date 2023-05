Usa casa sua come base dello spaccio

Gestivano lo spaccio dal loro appartamento nella zona di Vigne Nuove. A scoprirli i carabinieri che hanno notato una 41enne romana, mentre cedeva un involucro a un uomo e l'hanno bloccata per sottoporla a un controllo. Nell'involucro c'era una dose di cocaina, l'uomo è stato identificato e segnalato alla prefettura di Roma, quale assuntore.

Insospettiti dall'atteggiamento esagitato assunto dalla donna dopo essere stata bloccata, i militari hanno deciso estendere la perquisizione anche presso la sua abitazione dove hanno trovato altre tre persone che vivevano con lei, intente al confezionamento di dosi di sostanze stupefacenti.

Qui i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 24 grammi di cocaina suddivisi in 21 dosi, 8 grammi di hashish e materiale per il confezionamento. Per questo motivo la donna fermata in strada e i tre presenti nell’appartamento, una donna di 49 anni e due uomini di 49 e 29 anni sono stati tutti arrestati e condotti in caserma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.