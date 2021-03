Da un anno le viene negata la cartella clinica della sorella morta: la battaglia di Alessia

“Io sono giovane e posso battermi per qualcosa che dovrebbe essermi consegnato di diritto, ma penso ai miei genitori, anziani e con problemi di salute: loro e quelli come loro, come potrebbero farcela?”.

La domanda, tutt’altro che retorica vista la battaglia che sta portando avanti, è posta da Alessia Massimiani, 42 anni, che lo scorso anno ha perso la sorella Manuela per un’emorragia cerebrale a soli 49 anni. Manuela è morta infatti nel luglio del 2020 in una rsa, dove è arrivata dopo un intervento chirurgico e un lungo ricovero al policlinico Umberto Primo. Ed è proprio contro l’Umberto Primo che Massimiani ha deciso di sporgere denuncia dopo innumerevoli tentativi di recuperare la cartella clinica della sorella.

“Non questione affatto l’intervento che è stato fatto su mia sorella - racconta Alessia - anzi, l’unica persona che mi è stata vicina in questa lunga trafila è il professore che è intervenuto quel brutto giorno. A oggi però non mi spiego come sia possibile che da un anno venga ‘rimbalzata’ da un ufficio all’altro e da una persona all’altra per avere la cartella clinica di Manuela. Dopo l’intervento di dicembre era stata messa in terapia intensiva del pronto soccorso e poi in quella dell’Umberto Primo, dove è rimasta, in coma, sino a quando non è arrivato il covid. A quel punto l’hanno spostata, insieme con altri pazienti, in una sala operatoria da dove poi sono stati smistati”.

Alla fine Manuela Massimiani è stata ricoverata nel reparto di Neurochirurgia, dove è per rimasta pochi giorni: la pandemia ha spinto la direzione sanitaria a trasferirla, contro il volere dei parenti, all’Aurelia Hospital, da dove poi la famiglia, pagando di tasca propria un’ambulanza, l’ha trasferita in una rsa dove qualche mese dopo si è spenta.

“Io ho più volte chiesto la cartella clinica di mia sorella, ormai è un anno ed è un continuo rimpallo tra la Neurochirurgia, che so ha mandato anche solleciti, e la direzione sanitaria, che invece non mi dà risposte certe - spiega Alessia Massimiani - Per questo alla fine mi sono decisa a sporgere denuncia. Al di là del fatto che è diritto della famiglia avere la cartella clinica di Manuela, e che serve per alcune pratiche relative al suo decesso, vogliamo sapere cosa è successo nel corso del suo ricovero, com’è andata”.

Massimiani ha presentato la denuncia il 22 marzo alla stazione dei carabinieri di Talenti, e resta in attesa di una replica da parte della direzione sanitaria dell’Umberto Primo.